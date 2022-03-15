 HADİSE YENİDEN İSTANBUL’LU SEVENLERİ İLE BULUŞUYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Hadise, 26 Mart Cumartesi Bayhan Müzik Organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryum’unda sevenleri ile buluşuyor.

Hadise uzun bir aranın ardından vereceği İstanbul konseri için, özel sürprizlerle dolu bir repertuvar hazırladı.

Her konseri ile seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Hadise, enerji yüklü sahne performansı ile en sevilen şarkılarını peşi sıra seslendirerek, gene unutulmaz bir performansa imza atacak.