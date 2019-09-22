HABİB'İN KAHVESİ (Magazin)

TÜRKİYE'DE

Esrarengo adıyla müzik camiasında tanınan Ünlü Rapçilerden Yasin Demir, artık Türkiye'de.Yasin Demir; Yener Çevik'in yanı sıra Eypio, Sansar Salvo ve Tepki gibi pek çok ünlü isimlerle çalışmalar yaptıktan sonra kendisini Türkiye’nin müzik piyasasına çok daha yakın hissetmeye başladığı için İstanbul iline gelerek çalışmalarına burada devam etme konusunda bir karar aldı.

“ÇAY VAR MI ÇAY?”

Küçük yaşlardan beri müziğin içinde olan ve müzik sektörüne 2013 yılında ilk albümü ile bomba gibi bir giriş yapan Gizem Kara, yepyeni single çalışması olan “Çay var mı çay?” ile sevenleriyle yeniden buluştu.Söz, müzik ve aranjesi başarılı müzik yönetmeni Yusuf Tomakin’e ait olan “Çay var mı çay?” şarkısının klip yönetmenliğini, yapımcı kişiliği ile de adından söz ettiren başarılı sanatçı Sinan Yılmaz üstlendi.

ABİSİNİN YOLUNDA

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa karakterine hayat veren Selim Bayraktar’ın kardeşi Salih Bayraktarda dizi oyuncusu çıktı.15 yıldır devlet tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yapan Salih Bayraktar ilk dizi deneyimini yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın yaptığı Nöbet dizisininde Ferit karakterine hayat verdi.

SESSİZ ÇIĞLIK

Sanatçı Ayla Ay’ın 16. İstanbul Bienali’ne paralel etkinlikler çerçevesinde enstalasyon çalışmalarının yer aldığı “Sessiz Çığlık-Ürpertikler” sergisi açılışını gerçekleştirdi.Burgazada’da açık havada gerçekleştirilen enstalasyon serginin açılışına sanatseverlerden yoğun katılım oldu. Doğma büyüme Burgazada sakini olan sanatçı Ayla Ay, 3 yıldır Adalar’ın doğasından topladığı eşsiz parçaları bir araya getirdiği ve “ürpertik” olarak adlandırdığı çalışmalarını “Sessiz Çığlık-Silent Cry” sergisinde görücüye çıkardı.

TOUCH THE SKY İLE GELİYOR

Yurt içinde pek çok konser ve partide sahne alan Mahmut Görgen, uzun bir aranın sonrasında 22 Eylül tarihinde ‘Touch The Sky’’ adlı single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sunacağını duyurdu. 2017 senesinde paylaştığı "Kalbimin Sahibine" adlı single çalışması sayesinde müzik yapımcılığı konusunda da kendini gösteren Görgen, yeni single çalışması için de ince eleyip sık dokudu.

SANATIN ARKA BAHÇESİNİ SEVMİYORUM

“Elbisemde 14 Cep” isimli eser ve klip çalışmasıyla müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Yazgı, “Yaptığım her işi çok seviyorum, sanat bir estetik anlayıştır her şeyden önce şarkı seçerken de sanatın uğraştığım diğer dallarında da buna önem verdim, yani işime değer kattım. Birde sanatın arka bahçesi olduğunu gördüm adına aşk dedikleri seviyesiz ilişkiler ve sözde dostluklar, bunlardan uzak durup işime olan aşkıma önem verdim yolum zor olsa da artık uyanış dönemi başladı. Bir yerlere gelmek bundan sonra daha da zor” dedi.

HALKI FİLME DAVET ETTİ

Kral Midas elinde hazine sandığı ile birlikte Beyoğluna çıktı. Taksim Beyoğlunda halkını mutlu etti. Kral Midas Beyoğlunda halkın ve turistlerin yoğun ilgiyle karşılaştı.Kral Midas ilgiden mennun olduğunu herkesin filmi izlemeye davet etti.

ABD’YE UÇUYOR

Aşk ve Komedi oyunu ile yeni sezonu Amerika’da açacak olan Nilgün Belgün hazırlıklarını tamamladı. Amerika yolcusu olan usta oyuncu 11.500 kilometre uzaktaki seyircileriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

GÖZLERİN GELİYOR

Merve Çalkan, büyük beğeni toplayan “Defter” şarkısının ardından, yakın takipçilerinin çok sevdiği “Gözlerin” şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor.Daha önce Sofar’da yayınlanan ve çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan “Gözlerin” şarkısını yeniden kaydeden Merve Çalkan, sözü bestesi kendisine ait bu şarkıda düzenlemeyi Mabel Matiz ve Efe Demiral’a emanet etti. Prodüktörlüğünü ise Mabel Matiz üstlendi

OLAY OLACAK

Seda Atçı’nın ilk single çalışması ‘Olay Olacak’, Kemal Aslan Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Atçı’nın söz ve müziği kendisine ait olan ‘Olay Olacak’ şarkısının düzenlemesini de Mert Aslan yaptı. Video klibinde yönetmen koltuğuna Erkan Nas otururken, Seda Atçı projesinin fotoğrafları için de Güney Akça’nın objektifine poz verdi.

DARÜLACEZE'YE ANLAMLI BAĞIŞ

Ünlü yapımcı ve prodüktör Polat Yağcı ve sanatçı dostları, Poll Production organizasyonu Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserlerinin gelirini Arnavutköy’de yapılacak yeni Darülaceze’ye bağışladıklarını duyurdu. Polat Yağcı öncülüğünde Şişli Darülaceze binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sanatçılar Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Rafet El Roman ve Murat Dalkılıç projeye destek olmak için gerekli tüm çabayı kendileri adına yerine getireceklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Yazdığı şiirlerini düzenleyip ve seslendiren Emrullah Çitil,Youtube kanalında tıklanma rekorları kırıyor. Özellikle gençlerin sevgilisi haline gelen Çitil,sosyal medya fenomeni oldu. Tek amacının sanat dünyasındaki yerini almak olduğunu belirten genç adam, ‘Çektiğim kliplerim rekora koşuyor. Yakında müzik dünyasına ismimi altın harflerle yazdıracağım’diyor.