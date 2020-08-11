HABİB BABAR’A BİR ÖDÜL DAHA

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İSTANBUL

Avcılar Grand Life Garden otel'de gerçekleşen ödül gecesinin sunuculuğunu Özlem Kurt ve Gündüz Şutanrıkulu üstendi. Sinema, sanat, medya ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı gecede usta gazeteci Habib Babar’ın ödülünü Türk Sinemasının sevilen isimlerinden Zerina Toreyeva aldı. İmaj Magazin’den 2. Ödülü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Habib Babar, ‘İşimin yoğunluğu nedeniyle katılamadığım gecede ödülümü sinema oyuncusu arkadaşım aldı. İmaj Medya'ya ödül için çok teşekkür ediyorum’ dedi.