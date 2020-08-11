Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin...
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp...
“Nar ve domates kısırlık riskini azaltıyor”
“Nar ve domates kısırlık riskini...
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HABİB BABAR’A BİR ÖDÜL DAHA

2020 İmaj Magazin Ödülleri sahiplerini buldu. Gazetemiz yazarlarından usta gazeteci Habib Babar’da ödüle layık görüldü.

11 Ağustos 2020 Salı 15:46
0 Okunma
HABİB BABAR’A BİR ÖDÜL DAHA

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Avcılar Grand Life Garden otel'de gerçekleşen ödül gecesinin sunuculuğunu Özlem Kurt ve  Gündüz Şutanrıkulu  üstendi. Sinema, sanat, medya ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı gecede usta gazeteci Habib Babar’ın ödülünü Türk Sinemasının sevilen isimlerinden Zerina Toreyeva aldı. İmaj Magazin’den 2. Ödülü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Habib Babar, ‘İşimin yoğunluğu nedeniyle katılamadığım gecede ödülümü sinema oyuncusu arkadaşım aldı. İmaj Medya'ya ödül için çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Habib BabarödülMagazinönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERTCAN BOYLU’DAN YA SONRA
MERTCAN BOYLU’DAN YA SONRA
Güzel Bir Yatırım Geliyor
Güzel Bir Yatırım Geliyor
Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!
Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!
Şarkının başarısını tatille ödüllendirdiler
Şarkının başarısını tatille ödüllendirdiler
ARNAVUT YILDIZ TÜRKÇE SÖYLEDİ
ARNAVUT YILDIZ TÜRKÇE SÖYLEDİ
İçindeki Sen'e Sevilen Konuk
İçindeki Sen'e Sevilen Konuk
Leila Failali “Aşk”ını İstanbul’da buldu
Leila Failali “Aşk”ını İstanbul’da buldu
ARDAHAN’IN GURURU: ÇAĞLAR ÖNGEL
ARDAHAN’IN GURURU: ÇAĞLAR ÖNGEL
KADIKÖY’LÜ ÇİĞDEM TUNÇ’UN KADIKÖY BELEDİYESİNE KIRGINLIĞI
KADIKÖY’LÜ ÇİĞDEM TUNÇ’UN KADIKÖY BELEDİYESİNE KIRGINLIĞI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı