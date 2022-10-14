‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Nişantaşı’ndaki kliniğinde medikal estetik ve güzellik alanında başarılı çalışmalara imza atan Dr. Pelin Taşkıran, Fethiye’deki yeni şubesinin ismini tescilli markası Güzelliğe Giden Yol olarak konumlandırdı. Sağlıklı yaşam ve güzellik adına kapsamlı uygulamalara ev sahipliği yapan üç katlı merkez, fuşya ve pembenin ağırlıklı olduğu konseptiyle yaşam enerjisi aşılarken her bir hizmet ve detayında kaliteyi, sağlığı, güzelliği hissettirmeye odaklanıyor.

Arka bahçesinde konumlanan Kolajen Bar (Collagen Beauty Bar) ile üyelerini sağlıklı içecek ve atıştırmalıklarla buluşturan merkezde dijital cilt konsültasyonları, medikal cilt bakımları, İtalya’dan ithal peeling işlemleri, LPG Endermoloji ( bölgesel incelme) uygulamaları, tırnak ve kaş tasarımı hizmetleri sunuluyor…