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‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor

Türkiye’nin önde gelen Medikal Estetik Hekimlerinden Dr. Pelin Taşkıran, uzun yıllardır hizmet verdiği Nişantaşı’ndan sonra, Fethiye’de yeni bir güzellik merkezi daha açtı. Tescilli markası Güzelliğe Giden Yol  ile Fethiye’de hizmet vermeye başlayan Taşkıran, yenilikçi güzellik ve sağlık uygulamalarını artık Ege ile de buluşturuyor…

14 Ekim 2022 Cuma 10:13
‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Nişantaşı’ndaki kliniğinde medikal estetik ve güzellik alanında başarılı çalışmalara imza atan  Dr. Pelin Taşkıran, Fethiye’deki yeni şubesinin ismini tescilli markası Güzelliğe Giden Yol  olarak konumlandırdı. Sağlıklı yaşam ve güzellik adına kapsamlı uygulamalara ev sahipliği yapan üç katlı merkez, fuşya ve pembenin ağırlıklı olduğu konseptiyle yaşam enerjisi aşılarken her bir hizmet ve detayında kaliteyi, sağlığı, güzelliği hissettirmeye odaklanıyor.

Arka bahçesinde konumlanan Kolajen Bar (Collagen Beauty Bar) ile üyelerini sağlıklı içecek ve atıştırmalıklarla buluşturan merkezde dijital cilt konsültasyonları, medikal cilt bakımları, İtalya’dan ithal peeling işlemleri, LPG Endermoloji ( bölgesel incelme) uygulamaları, tırnak ve kaş tasarımı hizmetleri sunuluyor…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Pelin TaşkıranGüzelliğe Giden Yol
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