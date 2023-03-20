Güzel Şarkıcı İmge Ay'dan "Sıra Sende "

HABER: DİNÇER KARACALAR

İlk single çalışması "Başka Biri" şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı İmge Ay bir yıl aradan sonra söz müzik Melda Gürbey ve Tarık İster'e ait olan düzenlemesini ve aranjesini Fırat Özbaylar'ın yaptığı şarkısına geçtiğimiz günlerde Rota Platolarında yönetmen Onur Öğden tarafından klip çekildi.



İmge Ay "Sıra Sende" şarkısının hikayesini şöyle anlatıyor bu şarkıyı dinleyen ve sevgilisi tarafından ihanete uğrayan tüm aldatılmış kadınlara hitap ettiğini belirtti.



Güzel şarkıcı Ay " Sıra Sende" şarkısının müzik marketler ve youtube kanalında yayında olduğunu daha şimdiden Bir milyon kişi tarafından izlendiğini söyledi.