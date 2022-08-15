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‘GÜVEN BANA’NIN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir imzalı komedi filmi “Güven Bana”nın çekimleri tamamlandı. Film önümüzdeki sezonda sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:10
‘GÜVEN BANA’NIN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Ünlü isimlerle dolu zengin oyuncu kadrosuyla göz dolduran film, set sürecinin sonuna geldi. Önümüzdeki sezon sinema salonlarında seyirciye kahkaha attıracak filmin set ortamında da eğlence eksik olmadı. “Güven Bana”nın son sahnesi İstanbul’un tarihi semti Balat’ta çekilirken, ekip ve oyuncular çekimlerin başarıyla tamamlanmasını kutladı.

Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran’ın üstlendiği “Güven Bana”nın oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Erdal Özyağcılar, Ufuk Bayraktar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt, Korhan Herduran yer alıyor.

“Güven Bana”nın kısa hikayesi ise şöyle: Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için, Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin TL borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aytaç AğdağSelçuk AydemirGüven BanaGüven Bana Film
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