Gülşah Tanrıöver’den 2. klip: Unutulur

AKADEMİSYEN POPÇU GÜLŞAH TANRIÖVER'den 2. KLİP: UNUTULUR

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Akademisyen sanatçı Gülşah Tanrıöver ‘Vurur Aşkı’ maxi single’ının ikinci şarkısı ‘UNUTULUR’u kliplendirdi.

3 şarkı ve 1 versiyondan oluşan ilk profesyonel stüdyo çalışması ‘VURUR AŞKI’ nı Ulvar Tanrıöver prodüktörlüğünde hazırlayan ve geçtiğimiz Ağustos ayında Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan Gülşah Tanrıöver maxi single ın ikinci şarkısı ‘UNUTULUR’u kliplendirerek müzikal yolculuğuna devam ediyor.

Sözü ve müziği Gülşah Tanrıöver, Ulvar Tanrıöver imzası taşıyan ‘UNUTULUR’un düzenlemesi ise usta müzik adamı Serkan Ölçer tarafından yapıldı. Çekimleri İstanbul’da bir platoda 25 kişilik ekiple yaklaşık 18 saatte tamamlanan video klibin yönetmenliğinide Ahmet Can Tekin üstlendi.

Maxi Single ile aynı adı taşıyan ‘Vurur Aşkı’ ile iyi bir çıkış yakalayan Gülşah Tanrıöver aynı başarıyı ‘UNUTULUR’ ile yakalayacağına da oldukça emin.

Aynı zamanda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan başarılı sanatçı bir yandan yeni klip çalışmalarını sürdürürken bir yandan da konserlerine ara vermeden devam ediyor.

‘ Vurur Aşkı ’ maxi single’ının ikinci klip şarkısı ‘Unutulur’u 20 Aralık 2018 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Gülşah Tanrıöver, ‘Unutulur’un ilk konserlerini 22 ve 23 Aralık’ta Hollanda’da verecek.