GÜLMEYİ ÖZLEYENLER İÇİN ‘‘YALANIMIN UCU KIRILDI’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Oyunda; Aynı evde yaşamakta zorlanan iki kardeş, aşı olanların yan etki yüzünden artık yalan söyleyemeyeceklerini öğrenir. Bu haber bütün dünyada büyük bir panik yaratırken bu yan etkiyi hafifletmenin tek çaresi ise alkol tüketiminden geçer. Abi kardeş krizi fırsata çevirmenin yollarını ararken, eve gelen davetsiz misafir ile olaylar onları içinden çıkamayacakları bir durumun içerisine sürükler…

Yönetmen yardımcılığını yapan Tolga Başaranoğlu ve Efe Can Karakaya, aynı zamanda ışık ve ses uygulama görevini üstlenirken, oyunun samimi dekoru ve renkli kostümleri tüm Tiyatro Vaveyla ekibi tarafından hazırlanıyor.Oyunun müzik düzenlemeleri ve stüdyo kayıtları müzisyen Onur Narin’e ait. Oyun boyunca bir an bile yerinde durmayan Kardelen Hazal Aras,oyunculuk performansına güzel sesini de katan Emirhan Çelikkol ve cesur oyunculuğuyla Kaan Baygın oyun karakterlerine ruh veriyorlar.

Tiyatro Dell’Arte’de ikinci oyununu oynayan “Yalanımın Ucu Kırıldı” 28 Nisan ve 29 Mayıs tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezinde tekrar seyirci ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelerde olacak.