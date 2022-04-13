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GÜLMEYİ ÖZLEYENLER İÇİN ‘‘YALANIMIN UCU KIRILDI’’

Yazarlığını Kaan Baygın’ın , düzenlemesini ve yönetmenliğini Melis Aksoy’un yaptığı , Tiyatro Vaveyla’nın yeni oyunu “Yalanımın Ucu Kırıldı” seyirciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Mart ayı içinde prömiyer yapan grup geçtiğimiz akşam Kadıköy Dell Arte sahnede seyirci ile buluştu. İki perdelik oyun boyunca temponun hiç düşmediği gösteride ‘‘Martıyım ben’’ repliği akılda kalıyor.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:23
GÜLMEYİ ÖZLEYENLER İÇİN ‘‘YALANIMIN UCU KIRILDI’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Oyunda; Aynı evde yaşamakta zorlanan iki kardeş, aşı olanların yan etki yüzünden artık yalan söyleyemeyeceklerini öğrenir. Bu haber bütün dünyada büyük bir panik yaratırken bu yan etkiyi hafifletmenin tek çaresi ise alkol tüketiminden geçer. Abi kardeş krizi fırsata çevirmenin yollarını ararken, eve gelen davetsiz misafir ile olaylar onları içinden çıkamayacakları bir durumun içerisine sürükler…

Yönetmen yardımcılığını yapan Tolga Başaranoğlu ve Efe Can Karakaya, aynı zamanda ışık ve ses uygulama görevini üstlenirken, oyunun samimi dekoru ve renkli kostümleri tüm Tiyatro Vaveyla ekibi tarafından hazırlanıyor.Oyunun müzik düzenlemeleri ve stüdyo kayıtları müzisyen Onur Narin’e ait. Oyun boyunca bir an bile yerinde durmayan Kardelen Hazal Aras,oyunculuk performansına güzel sesini de katan Emirhan Çelikkol ve cesur oyunculuğuyla Kaan Baygın oyun karakterlerine ruh veriyorlar.

Tiyatro Dell’Arte’de ikinci oyununu oynayan “Yalanımın Ucu Kırıldı” 28 Nisan ve 29 Mayıs tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezinde tekrar seyirci ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelerde olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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