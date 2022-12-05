Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.935,78
ALTIN
1.078,29
DOLAR
18,64
STERLİN
22,92
EURO
19,64
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek
Kayak tesisindeki ticari ilanlar...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güllü Klip Çekimlerinde Kaza Geçirdi

Güllü uzun bir aranın ardından söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan “Unutamazsın Beni “ isimli şarkıyı Musicom Prodüksiyon etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:15
Güllü Klip Çekimlerinde Kaza Geçirdi

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı.Güllü,uzun bir aranın ardından hayranlarının beğenisine sunduğu şarkısına İstanbul Etiler’de bir de klip çekti.Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü,gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne gerçek oldu. Ağaca çarparak kaza yapan Güllü,ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı.Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip ,”İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı.Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi.Ufak bir talihsizlik diyelim,bizim nazar boncuğumuz da bu olsun” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Güllü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇ SANATÇI BURAY'DAN MADEN EMEKÇİLERİNE SAYGI DURUŞU
GENÇ SANATÇI BURAY'DAN MADEN EMEKÇİLERİNE SAYGI DURUŞU
Başarılı Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan yeni single! Safi Keder yayında
Başarılı Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan yeni single! Safi Keder yayında
DİLA UZUN'DAN "SABAHLARA KADAR”
DİLA UZUN'DAN "SABAHLARA KADAR”
Hünel kardeşlerden görkemli açılış
Hünel kardeşlerden görkemli açılış
UMUT AÇIKGÖZ’DEN 14 ŞUBAT’A ÖZEL ŞARKI
UMUT AÇIKGÖZ’DEN 14 ŞUBAT’A ÖZEL ŞARKI
Cemiyet dünyasının tanınmış ismi Şebnem Demir’e Sofya’da büyük kumpas
Cemiyet dünyasının tanınmış ismi Şebnem Demir’e Sofya’da büyük kumpas
EMRAH ÇALAPKULU YENİ YILA "SÜRPRİZ"LERİYLE DAMGA VURACAK!
EMRAH ÇALAPKULU YENİ YILA "SÜRPRİZ"LERİYLE DAMGA VURACAK!
Cihan Aslan Özkan’a Altın Doğa ödülü
Cihan Aslan Özkan’a Altın Doğa ödülü
Mustafa Yılmaz’dan “Gülü Soldurmam”a Hollywood Tadında Klip
Mustafa Yılmaz’dan “Gülü Soldurmam”a Hollywood Tadında Klip

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول