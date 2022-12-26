Güllü: Aleyna Tilki Gibi Annesi de Balon

Çalışmasıyla basında geniş yer bulan Güllü,katıldığı bir televizyon programında Aleyna Tilkiyi topa tutmuş, "Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak. O bir balon demişti."Tüm bu yaşananların ardın Aleyna Tilki’nin şarkıcılığa adım atan annesi Havva Öztel’den karşı hamle geldi.Öztel,kızını topa tutan Güllü’nün seslendirdiği “Unutamazsın Beni” isimli şarkıyı bir hafta sonra bu kez kendisi seslendirdi.Bu durumu gören Güllü,”Taklitler aslını yaşatır,kızı Aleyna Tilki gibi annesi de bir balon.Kızı beş sene sonra annesi de iki sene sonra kaybolur.”Yorumunda bulundu.