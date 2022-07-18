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Güler Özince’den Her Şey Dahil

Sekiz aylık suskunluğunu, geçtiğimiz haziran ayında, Sony Music Türkiye Etiketiyle yayımlanan Balkon Sohbeti isimli şarkısıyla sonlandıran Güler Özince’den “Her Şey Dahil” yeni bir tekli daha geliyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:14
Güler Özince’den Her Şey Dahil

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son dönemin başarılı kadın şarkı yazarlarından biri olarak gösterilen sanatçı; başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz’ün paylaştığı Eylül ayında vizyona girecek olan “Her Şey Dahil” filmi için hazırladığı aynı isimli şarkısını, 22 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicisi ile buluşturuyor.

 Bugüne kadar, çeşitli reklam filmleri ve diziler için yaptığı çalışmaları yakın takipçileri tarafından bilinen müzisyen; son şarkısı Her Şey Dahil ile, ilk kez bir sinema filmine özel müzik hazırlayarak kariyerinde bir ilke daha imza atıyor. Şarkının sözleri, alışılagelen Güler Özince üslubuyla birlikte; ironik ve yarı romantik bir yaz hikayesini anlarken; düzenleme yapısı, “Güler bir film müziği yapsa, bu nasıl olurdu?” sorusuna yanıt niteliği taşıyor.  Bu yaz sezonunun olası taze aşıkları tarafından sahiplenilme ve story’lerde bolca gezinme ihtimali yüksek olan şarkının, edit ve mix’i Ozan Türkan’a, mastering’i Utku Ünsal’a ait olurken; kayıtları Selim Aydın tarafından Stüdyo Nordic’te alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Güler Özince
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