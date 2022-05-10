GÜLDEN YENİLENDİ!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türk Pop müziğinin sevilen kadın vokallerinden Gülden, yeni şirketinden yepyeni şarkısını yayınlıyor. Sony Music Türkiye ile anlaşan Gülden, “İçimize mi Atalım” adlı şarkısını 13 Mayıs’ta sevenleriyle buluşturuyor. 2012 yılında yayınladığı ‘Unutamam Dedin’ single’ı ile çıkış yapan Gülden, ‘Yatsın Yanıma’ ve ‘Yakarım İstanbul’u’ gibi şarkılarının yanı sıra Ozan Doğulu, Bahadır Tatlıöz gibi sanatçılarla yaptığı ortak çalışmalarla da adından söz ettirdi. Son olarak geçtiğimiz yıl ‘Yandan Yandan’ şarkısını yayınlayan sanatçı, yeni şarkısı için büyük bir titizlikle çalıştı. Söz ve müziği kendi imzasını taşıyan “İçimize mi Atalım” şarkısının düzenlemesi Osman Çetin’e ait. “İçimize mi Atalım” şarkısının klibi İzzet Başlak yönetmenliğinde çekildi. Dansçıların eşlik ettiği klipte Gülden birbirinden renkli kareler ile karşımıza çıkıyor.

Gülden’in yeni şarkısına takipçileri karar verdi!

Gülden yeni şarkısına sosyal medyada yaptığı bir anket ile karar verdi. Takipçilerine sunduğu 3 şarkı arasında en çok oyu alan “İçimize mi Atalım” oldu. Gülden sırasıyla diğer şarkılarını da sevenleriyle buluşturacak. “Bana şarkı yazdıran duygunun her halini çok seviyorum” diyen Gülden, slow şarkılarının yanı sıra hareketli şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Artık sessiz dönemin olmayacağını söyleyen Gülden, ‘İçimize mi Atalım’ ile bu yıl içerisinde yayınlayacağı diğer çalışmalarının da başlangıcını yapmış olacak. ‘İçimize mi Atalım’ şarkısı klibiyle aynı anda Sony Music Türkiye etiketiyle 13 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yayında.