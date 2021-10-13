Gülden Karaböcek’ten Tuzla Konserinde Aşı Mesajı.. 

Haber: Yaşar Şenyüz



Popüler Türk Müziği'nin Kraliçesi Gülden Karaböcek geçen akşam Tuzla'da İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi. Kırmızı ve beyaz renklerden oluşan iki farklı kostüm giyen sanatçı 2,5 saat boyunca kulakların pasını sildi. Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Ben Olmalıydım, Hatıran Yeter, Artık Sevmeyeceğim gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı hayranlarından büyük alkış aldı. Gülden Karaböcek, konserinde yaptığı konuşmada; "Pandemi de sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Sağlığımız için aşılarımızı olalım. Yoksa bizi çarşıya, avm'ye hiç bir yere almazlar. Dünya çıldırdı, Allah beterinden korusun.." dedi. Efsanevi sanatçı Gülden Karaböcek'in de 3 doz aşı olduğu öğrenildi. Gecede Karaböcek'in kızı Nur Karaböcek de sürpriz yaparak 'Çingenem' adlı şarkıyı seslendirdi. Sahnede kızını öperek katlayan Gülden Karaböcek, kuliste de Nur'u tebrik etti.