Gülçin'den Açıklama

8.01.2019 tarihinde Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Arpej Yapım sanatçılarından Gülçin Ergül'ün, program sonrası Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'in yaptığı yorumlara karşı basın açıklaması yapmıştı.

Basın açıklaması aşşağıdaki gibidir; "Tarafıma yönelik yapılan magazinsel açıklamaların haksızlığa yol açmasına istinaden, şunu bilmenizi isterim ki; ben hep yaptığım işlerle gündeme gelmeyi tercih ediyorum. Benim başkalarıyla gündeme gelmek gibi bir ihtiyacım yok. Ben klibimin ve albümümün çıkması vesilesiyle televizyona çıkıyorum. Polemik için asla! Katıldığım programda, 10 yıl geçtiğini ve bunları aslında konuşmak istemediğimi de belirttim. Benim yeni çıkmış bir klibim ve albümüm, ayrıca konserlerim varken, maziden bahsetmek asla tercihim ya da ihtiyacım olamaz. Ancak soruları engelleyemediğim noktada canlı yayında, kendi hayatımla ilgili sorulara, dikkatle kimseyi kırmamaya çalışarak, kısa cevaplar vermek durumunda kaldım. Hiçbir zaman da mazi hakkında gereksiz negatif ayrıntılara girmek istemedim. Ben kimseyi incitmek istemeyen bir yapıya sahibim. Ne bana soru soranlara kaba davranabilirim, ne beni yargısız infaz yapanlara, ne beni yanlış anlayanlara ne de haksızlıklara. Geçmişte evlendiğim için gruptan ayrıldığım ve Dubai’de balayında olduğum gibi, benim özel hayatım hakkında, asılsız ve tutarsız açıklamalar yapıldığında bile sustum. Şimdi olduğu gibi, beni ve imajımı karalamaya ve dinleyicilerimi yanıltmaya yönelik açıklamalar, her ne kadar çizgimi bozmasam da yıllardır özellikle de sosyal medyada devam etmekte. Uzun süre evlenmediğimi, bu nedenle gruptan ayrılma nedenimin bu olmadığını açıklamak zorunda bırakıldım. Müziğimi huzur içinde yapmak istemekten başka dileğim yok. Benim de Hepsi ismini kazanmamızda oldukça emeğim var, ben de emeklerime, emeklerimize saygı duyuyor ve değer veriyorum. Güzel hatırlanmasını ve kimsenin bu ismi kirletmesini istemem. İnsanlar anlaşamayabilirler fakat neticede herkesin kendi yolunda mutlu olmasını dilerim." GÜLÇİN ERGÜL

Haber: Elif Günay