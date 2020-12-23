Gülben Ergen de korona oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gülben Ergen'in iletişim danışmanı olan Özgür Aras Milyon TV'de yayınlanan, Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın sunduğu "Üçü Her Yerde" programında iddialara yanıt verdi. Aras, Gülben Ergen'in geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını doğruladı. 10 günlük karantinası biten Gülben Ergen'in durumunun da iyi olduğu bilgisini veren Özgür Aras, Ergen'in hastalığının sadece yakın arkadaşları tarafından bilindiğini ve hastalık sürecini de hafif atlattığını söyledi.