Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.578,62
ALTIN
981,25
DOLAR
16,47
STERLİN
20,84
EURO
17,71
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GÜÇLERİNİ “BAK BANA” İÇİN BİRLEŞTİRDİLER

Genç neslin beğenerek izlediği iki isim Melis Fis ve Ege Balkiz “Bak Bana” için bir araya geldi.

02 Haziran 2022 Perşembe 11:11
GÜÇLERİNİ “BAK BANA” İÇİN BİRLEŞTİRDİLER

HABER: DİNÇER KARACALAR

Burry Soprano ile yaptığı “Affet Beni Sevgilim” ile listeleri alt üst edip 37 milyon dinlemeyi aşan Ege Balkiz ve geçen yıl yayınladığı “Bir Ömür Daha” ve “1 Varsın 1 Yoksun” gibi şarkılarıyla listelere girerek kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Melis Fis güçlerini “Bak Bana” için birleştirdi.

Birbirlerini yakın takip eden ancak bu şarkı için bir araya gelen ikili tanışmalarının ertesi günü LAB Recordings stüdyolarında session’da bir araya geldi. Anında enerjileri uyan ikili şarkıyı iki günde tamamladı. Sözü ve müziği Ege Balkiz ile Melis Fis imzasını taşıyan şarkının prodüktör koltuğunda ise yurt dışında da yakından tanınan Ilkay Sencan tarafından üstlenildi.

Afro- pop olarak değerlendirilebilecek şarkı yaz aylarının ritmini, günümüz aşklarının belirsizliğiyle harmanlayınca ortaya dengesiz bir ilişkiyi anlatabilecek en neşeli form çıkmış durumda. Şarkı bir anlamda “Affet Beni Sevgilim”in izinden giden bir devam şarkısı olarak da değerlendirilebilir.

 

Enerjik klip

Klibin yönetmenliğini Cem Kılıç üstlenirken, klipte Latin kostümlü dansçılarla gerçekle hayali karıştıran genç bir kızın hikayesi sizleri karşılıyor. Gerçek hayattaki enerjilerini klip çekimlerine yansıtan Ege Balkiz ve Melis Fis eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşarak merak uyandırıyorlar.

 

Şarkı ve klip 3 Haziran Cuma gecesi tüm platformlarda yerini alacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Affet Beni SevgilimBurry SopranoEge BalkizMelis Fis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alışveriş Merkezinde Moda Show
Alışveriş Merkezinde Moda Show
Sahnede Çidem Talu’yu anma
Sahnede Çidem Talu’yu anma
90'lara 20 bin kişilik koro
90'lara 20 bin kişilik koro
Kışın Dubai’de, Yazın Bodrum’da Full Müzik
Kışın Dubai’de, Yazın Bodrum’da Full Müzik
Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU
Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU
Şöhretler Karması Kıbrıs’ta
Şöhretler Karması Kıbrıs’ta
Uzayda davul çalmak istiyor!
Uzayda davul çalmak istiyor!
ŞULE AĞAYAR; ESERLERİMDE SEVGİDEN BESLENİYORUM
ŞULE AĞAYAR; ESERLERİMDE SEVGİDEN BESLENİYORUM
Ünlülere bilinçaltı kodlaması yaptı
Ünlülere bilinçaltı kodlaması yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi