GÜÇLERİNİ “BAK BANA” İÇİN BİRLEŞTİRDİLER

HABER: DİNÇER KARACALAR

Burry Soprano ile yaptığı “Affet Beni Sevgilim” ile listeleri alt üst edip 37 milyon dinlemeyi aşan Ege Balkiz ve geçen yıl yayınladığı “Bir Ömür Daha” ve “1 Varsın 1 Yoksun” gibi şarkılarıyla listelere girerek kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Melis Fis güçlerini “Bak Bana” için birleştirdi.

Birbirlerini yakın takip eden ancak bu şarkı için bir araya gelen ikili tanışmalarının ertesi günü LAB Recordings stüdyolarında session’da bir araya geldi. Anında enerjileri uyan ikili şarkıyı iki günde tamamladı. Sözü ve müziği Ege Balkiz ile Melis Fis imzasını taşıyan şarkının prodüktör koltuğunda ise yurt dışında da yakından tanınan Ilkay Sencan tarafından üstlenildi.

Afro- pop olarak değerlendirilebilecek şarkı yaz aylarının ritmini, günümüz aşklarının belirsizliğiyle harmanlayınca ortaya dengesiz bir ilişkiyi anlatabilecek en neşeli form çıkmış durumda. Şarkı bir anlamda “Affet Beni Sevgilim”in izinden giden bir devam şarkısı olarak da değerlendirilebilir.

Enerjik klip

Klibin yönetmenliğini Cem Kılıç üstlenirken, klipte Latin kostümlü dansçılarla gerçekle hayali karıştıran genç bir kızın hikayesi sizleri karşılıyor. Gerçek hayattaki enerjilerini klip çekimlerine yansıtan Ege Balkiz ve Melis Fis eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşarak merak uyandırıyorlar.

Şarkı ve klip 3 Haziran Cuma gecesi tüm platformlarda yerini alacak.