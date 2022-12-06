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GrupCan’dan Eğlence Dolu Şarkı! Güm Güm Tüm Dijital Platformlarda!

GrupCan Güm Güm isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

06 Aralık 2022 Salı 13:43
GrupCan’dan Eğlence Dolu Şarkı! Güm Güm Tüm Dijital Platformlarda!

Haber: Aslan Sayım

Eğlenmeye ve dans etmeye hazır mısınız? 

Oyun havası tadında muhteşem şarkı GrupCan’dan geldi. 

Dinamik ikiliden kış aylarında içinizi ısıtacak şarkı siz müzik severle buluştu.

Güm Güm isimli şarkının sözü ve Müziği İnan Şaloğlu ve Tolga Şentürk  imzası taşıyor.  Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

 GrupCan “Güm Güm” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/3eQ_KND7c_k

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GrupCan
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