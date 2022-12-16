GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE

HABER: YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA

Alternatif Rock yolculuğunda birçok esere imza atan grup bugünlerde yeni besteleri olan “Eksiktir” adlı singlelarının piyasaya çıkış heyecanını yaşadıklarını belirtti. Aynı zamanda amaçlarının insanlara müziği daha çok sevdirmek ve şimdikinden daha fazla dinleyici kitlesine sahip olarak müziklerini sanatseverlerle buluşturmak olduğunu dile getiren Grup Köhne bazen hiç ummadıkları yaş gruplarından olan insanların inanılmaz güzel tepkileriyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.