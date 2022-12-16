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GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE

Görkem Kayış, Barış Tokatlıoğlu ve Okan Turhan tarafından 2015 yılında kurulan Grup Köhne, 2018 yılında bas gitarist Batın Uysal ve 2019 da baterist Serdar Yıldırımın gruba dahil olmasıyla şekillenerek bugünkü halini aldı. Türk Telekom ve Avrupa Müzik iş birliği ile yapılan “Muud Müzik” beste yarışmasında dereceye giren grubun özelliği, tüm şarkı ve bestelerini kendileri yapıyor olmaları.

16 Aralık 2022 Cuma 17:17
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE

HABER: YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA

Alternatif Rock yolculuğunda birçok esere imza atan grup bugünlerde yeni besteleri olan “Eksiktir” adlı singlelarının piyasaya çıkış heyecanını yaşadıklarını belirtti. Aynı zamanda amaçlarının insanlara müziği daha çok sevdirmek ve şimdikinden daha fazla dinleyici kitlesine sahip olarak müziklerini sanatseverlerle buluşturmak olduğunu dile getiren  Grup Köhne bazen hiç ummadıkları yaş gruplarından olan insanların  inanılmaz güzel tepkileriyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

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