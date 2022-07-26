Grani Erdi’den albüm müjdesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

1992, Diyarbakır doğumlu Erdi Karakaş, bağlamasıyla hazırladığı videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. TikTok, YouTube ve Spotify üzerinden ‘Grani Erdi’ mahlasıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Karakaş, şimdilerde profesyonel müzik dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor.



İLK BAĞLAMASINI TARLADA ÇALIŞARAK ALDI

Müzik tutkusu henüz ilköğretim yıllarında başlayan ve ilk bağlamasını tarlada çalışıp kazandığı parayla satın alan Grani Erdi, albüm hazırlamak için kolları sıvadı. Hem yeteneği hem de sesiyle beğeni toplayan sanatçı, üzerinde titizlikle çalıştığı şarkılarını bir araya getirdiği albümünü yakında dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

