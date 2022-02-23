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Grand Müzik’in yeni Sanatçısı Ebru Polat oldu

Şarkıcı Ebru Polat, son yıllarda müzik alanında yaptığı atılımlarla adından söz ettiren yapım şirketi Grand Müzik ile anlaştı. Ebru Polat ile Grand Müzik sahibi Hayrettin Güneş, önceki gün karşılıklı imzaları atarak yeni projeler üzerine konuştu. İki şarkılık anlaşma yapan taraflar, ilk single çalışmasını mart ayı içerisinde piyasaya çıkaracak. İkinci single ise yaz başında müzikseverlerle buluşacak.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:08
Grand Müzik’in yeni Sanatçısı Ebru Polat oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı “Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda” ve bir çok single çalışmaları ile müzik listelerini alt üst eden başarılı Şarkıcı Polat, İki şarkılık proje hakkında konuştu, “Gümbür gümbür şarkılarımız geliyor, özellikle yaz şarkımız çok konuşulan bir klip olacak. Ortalık ayağa kalkacak. İki dev isim birleşti, yeni Ailem hayırlı, uğurlu olsun, 2022 yılı bizim yılımız olacak” dedi.

Grand Müziğin Sahibi Hayrettin Güneş “Kıymetli Sanatçımız Ebru Hanım ile yeni projede, Grand Müzik olarak anlaştık, güzel bir işbirliği oldu, her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatGrand MüzikHayrettin Güneş
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