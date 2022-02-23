Grand Müzik’in yeni Sanatçısı Ebru Polat oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı “Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda” ve bir çok single çalışmaları ile müzik listelerini alt üst eden başarılı Şarkıcı Polat, İki şarkılık proje hakkında konuştu, “Gümbür gümbür şarkılarımız geliyor, özellikle yaz şarkımız çok konuşulan bir klip olacak. Ortalık ayağa kalkacak. İki dev isim birleşti, yeni Ailem hayırlı, uğurlu olsun, 2022 yılı bizim yılımız olacak” dedi.

Grand Müziğin Sahibi Hayrettin Güneş “Kıymetli Sanatçımız Ebru Hanım ile yeni projede, Grand Müzik olarak anlaştık, güzel bir işbirliği oldu, her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

