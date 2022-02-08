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Grand Müzik etiketiyle Ersin Güloğlu “NİDEM’ tüm Dijital Platformlarda yayında

08 Şubat 2022 Salı 10:53
Grand Müzik etiketiyle Ersin Güloğlu “NİDEM’ tüm Dijital Platformlarda yayında

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Fantezi Müzik Sanatçısı Ersin Güloğlu, daha önce çıkarmış olduğu albümlerde yakaladığı başarıyı şimdilerde yeni tekli çalışması "Nidem" ile adından söz ettirmekte. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği Bayram Şenpınar ’a ait olan"Nidem" şarkısının klibi, muhteşem bir mekanda, yönetmen Serhat Güldük tarafından çekildi.

Ersin Güloğlu, uzun emekler ve uğraşlar sonrasında, seveceğinizi ümid ettiğim bir çalışmayla yeniden sizlerleyim,
şimdiden yorum yapan, paylaşan, beğenen herkese, ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, iyiki varsınız, dedi.

Klip link youtube: https://youtu.be/GRDXxQGmMt0
 

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