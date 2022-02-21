Grand Müzik Etiketiyle Cengiz İmren’den “Arz Ederim”

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Cengiz İmren'in, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan "Arz Ederim" isimli tekli çalışmasının, video klibi, bugün (pazartesi) yayına girdi. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve Müziği Cengiz İmren’e, düzenlemesi Erdinç Onar’a ait olan "Arz Ederim" isimli şarkının klip yönetmenliğini Rauf Nabiev yaptı. Sevgililer Günü'nde piyasaya çıkan şarkının klibi, İstanbul ve Özbekistan’da çekildi.