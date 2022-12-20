Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.396,45
ALTIN
1.084,49
DOLAR
18,67
STERLİN
22,68
EURO
19,86
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155...
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim...
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
İller Bankası A.Ş. 400...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gözler çift görecek

Twins Of The Year – Yılın İkizleri Yarışması birbirine en çok benzeyen ikizleri buluşturuyor.

20 Aralık 2022 Salı 11:33
Gözler çift görecek

Moda ve tekstil sektörüne yön veren etkinliklerle başarısını yıllardır zirvede tutan organizatör ve iletişim danışmanı Banu Noyan’ın organize ettiği Twinst Of The Year - Yılın İkizleri Yarışması, büyük-küçük yüzlerce tek yumurta ikizini buluşturuyor.

Yılın İkizleri Yarışması’na katılabilmek için tek yumurta ikizi olmanın yeterli olacağı kaydedildi. Yarışma, tek yumurta ikizi kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını gönderen herkese açık. Fotoğrafla birlikte iletişim bilgilerinin 30 Aralık 2022 tarihine kadar [email protected]r e-posta adresine gönderilmesi yeterli olacak.

Yarışmada dereceye girenler, şimdiye dek Türkiye’de hiç yapılmamış olan ikiz mankenlerin podyuma çıkacağı çok özel bir defilede podyuma çıkacak. 14 yaş üzeri her yaştan yetişkinlerin başvurabildiği yarışmanın ardından ikizlerin katıldığı muhteşem bir defile yapılacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Twins Of The YearYılın İkizleri Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR
Yeni yılda daha çok ödüllere talip!
Yeni yılda daha çok ödüllere talip!
Seçil Gülen Komi sektörde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
Seçil Gülen Komi sektörde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE
Deniz Cem feat. Anda Adam’dan sürpriz tekli
Deniz Cem feat. Anda Adam’dan sürpriz tekli
Avukat Mehmet Şah Çelik, Wilma Elles ile evlendi
Avukat Mehmet Şah Çelik, Wilma Elles ile evlendi
Kayra ‘DANS ET’tirecek
Kayra ‘DANS ET’tirecek
DreamTürk ekranlarına  “50fifty” eğlence geliyor! 
DreamTürk ekranlarına  “50fifty” eğlence geliyor! 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول