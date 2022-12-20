Gözler çift görecek

Moda ve tekstil sektörüne yön veren etkinliklerle başarısını yıllardır zirvede tutan organizatör ve iletişim danışmanı Banu Noyan’ın organize ettiği Twinst Of The Year - Yılın İkizleri Yarışması, büyük-küçük yüzlerce tek yumurta ikizini buluşturuyor.

Yılın İkizleri Yarışması’na katılabilmek için tek yumurta ikizi olmanın yeterli olacağı kaydedildi. Yarışma, tek yumurta ikizi kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını gönderen herkese açık. Fotoğrafla birlikte iletişim bilgilerinin 30 Aralık 2022 tarihine kadar [email protected] r e-posta adresine gönderilmesi yeterli olacak.