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Gözde Sucu kimdir?

Gözde Sucu hakkında merak edilen tüm soruların cevapları. Kaç yaşında? nerede doğdu? Albümleri, Çalışmaları, Müzik hayatı, ve kısaca biyografi bilgileri

04 Ocak 2023 Çarşamba 23:18
Gözde Sucu kimdir?

Gözde Sucu 1980 (13 Mart) yılında İstanbul’ da doğmuştur.
Akademik eğitimini tamamladıkdan sonra farklı sektörlerde iş hayatına devam etmiştir. 2006 yılında eşiyle evlenerek, eşinin işleri dolayısıyla yurtdışında yaşamaya başlamış. 2009 yılında ilk çocuğunun dünyaya gelmesiyle İstanbul’a geri dönmüştür.
2014 yılında ikinci çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocukların büyümesi ve okul serüvenlerinin başlamasıyla; Çocuklarımın büyümesi ve okul serüvenlerinin başlamasıyla  ‘’ artık zamanı geldi’’ diyerek harekete geçmiş ve müzik yapma isteğiyle birlikte, Şan dersleri almaya başlamıştır.

Eşine ve çocuklarına bir hatıra bırakmak için yola çıkan Gözde Sucu, Sezen Aksu’nun hiç yayınlanmamış, gün yüzüne çıkmamış, 2 sıfır şarkıyla buluşmuş ve muzik hayallarinin peşinde koşma yolunu açmıştır.

Sözü ve Müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Taze Bitti” şarkısı ( ilk teklisi) 22 Temmuz 2022’de tüm dijital platformlarda yayınlanmış. Şarkının klibi Youtube NetD Kanalında 1 aydan daha kısa süre de 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

Yine Sezen Aksuya ait “Tut Elimden” den isimli duygusal şarkısıyla ikinci teklisini 5 Ekim 2022 de yayınlamıştır.

Gözde Sucu Single çalışmaları

• Taze Bitti (2022)
Söz Müzik:Sezen Aksu, Düzenleme: Okay Barış
• Tut Elimden (2022)
Söz: Canan Çelikçi , Müzik: Sezen Aksu , Düzenleme: Okay Barış
• Pişman Olduğun Zaman 2022 (Akustik-Cover)
Söz Müzik:Sezen Aksu, Düzenleme: Ozan Gülek
• El Gibi 2022 (Akustik-Cover)
Söz Müzik:Sezen Aksu , Düzenleme: Ozan Gülek
• Amin 2022
Söz Müzik: Ozan Gülek , Düzenleme: Ozan Gülek

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gözde Sucu
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