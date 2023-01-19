GÖZDE SUCU'DAN YENİ KLİP

Ozan Güleğe ait Gönlü Zengin şarkısının klibi için Bodrum Yalıkavakta kamera karşısına geçti. Bundan sonraki çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gözde Sucu, " Bu yola girip ilk şarkımı yorumladığımda aldığım güzel tepkiler beni oldukça motive etti. Hobi olarak çıktığım bu yolculukta daha iyi şeyler yapmalıyım. Söz, beste ve aranjede, müzik camiasının önemli kişileriyle çalışmaya devam ediyorum. Günay Çoban, Turaç Berkay ve Zeki Güner imzalı şarkılarım için yoğun bir stüdyo çalışmalarına başladım, birbirinden güzel şarkıları yorumlayacağım için çok mutlu ve heyacanlıyım" dedi. Ayrıca Sucu,



işin zor kısmının ise hangi şarkıyı daha önce müzikseverlerle buluşturmaya karar veremediği olduğunun bilgisini verdi.