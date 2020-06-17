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Gönül Yazar’ın hayatındaki şanslı erkek ‘Gizmo’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:15
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Gönül Yazar’ın hayatındaki şanslı erkek ‘Gizmo’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sahnelerin gelmiş geçmiş en büyük kadın assolisti olarak bilinen Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, sanat yaşamı boyunca gazetecilerin hep ilgi odağı oldu. Yapmış olduğu başarılı sahne ve sinema performanslarının yanında yaşadığı aşklar ve evliliklerle de sık sık adından söz ettiren güzel sanatçı geçtiğimiz yıl Rüzgar Mağden’le yaşadığı aşk ile yine magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Gectiğimiz ay Büyükçekmece Belediyesinin kendisine verdiği onur ödülünü almaya gelin arabası gibi süslenmiş bir araba ile katılan Yazar’ın o törene yalnız gitmesi de çok dikkat çekmiş ve ardından sosyal medyasında yapmış olduğu paylaşımda Rüzgar Mağden ile ayrıldığını  duyurmuştu.

Yeni Aşk’ımı Çok Seviyorum

Yaşadığı her aşk ve evlilik sonrasında basının yanlış rakamlar vererek abartmasına kahkahalarla gülerek cevap veren Gönül Yazar geçen gün sosyal medya hesabından bir Chihuahua yavrusu fotoğrafı paylaşarak hayranlarını şaşırttı. Evime küçücük misafir geldi.. Hoş geldi.  Bu evimizin erkeği henüz ismi yok.. Çok bebek 2 aylık. Onu çok seviyoruz yazınca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu…

Kızımın Anneler Günü Hediyesi

Biz bu güzel Chihuahua yavrusunu gördükten sonra hemen Gönül Yazar’a bu aşkın hikayesini sorduk; Kızım Türkiye’de bulunan bir arkadaşından bana anneler günü hediyesi olarak taaa Şubat ayından Chihuahua yavrusu ayarlamış. Şimdi 3 aylık olan bu yakışıklıya ben İzmir’liyim diye ‘Efe’ adını verecektim ama kızım Gremlinler filminde bulunan yüzlerce Gizmo’lara benzediği için adını ‘Gizmo’ koydu. Şimdi ona kimlik ve pasaport ta çıkartacak orada da adı gizmo olarak tescillenmiş olacak, dedi…

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Anahtar Kelimeler:
Gönül YazarGizmo
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