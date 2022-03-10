GÖNÜL DAĞI’NDA MÜZİK ZİYAFETİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gönül Dağı için özel bestelenen, Eser Eyüboğlu'nun dizide seslendirdiği eserlerin de paylaşıldığı Youtube'daki Köprü Müzik kanalında da yayınlanan eser, seyircilerin beğenisini topladı. Ayrıca Köprü Müzik Kanalı’nda Gönül Dağı izleyicileri için İsmail Altunsaray ile birlikte hazırlanan özel klip de paylaşıldı.

Samimi, sıcak Anadolu insanının etkileyici yaşam öykülerini, bozkırda bir aşk masalını anlatan Gönül Dağı, her hafta müzikleriyle de milyonlarca izleyicinin takdirini topluyor. İsmail Altunsaray'ın müzik ziyafeti çekeceği Gönül Dağı'nın 54. Bölümü, 5 Mart Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlara geldi.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.