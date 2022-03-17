Gönül Dağı'nda Güneşi Toplayan Adam; Hayalim Birgün Şiirlerimi Kitap Yapmak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ciritçi Abdullah’ın (Yavuz Sepetçi) sevdikleriyle birlikte sık sık ziyaret ettiği, her seferinde onları rahatlatan duraklardan biri “Güneşi Toplayan Adam”ın dağdaki mekanı…

“İZLEYİCİLER DİVANE’Yİ ÇOK SEVİYORLAR… GERÇEKTEN ARAMIZDA BİR BAĞ OLUŞTU…”

Ünlü sanatçı Sait Seçkin’in başarıyla canlandırdığı Divane’nin hikayesi, izleyenlerin gözlerini yaşartıyor, yürekleri burkuyor… Gözleri görmeyen eşinin mezarı karanlıkta kalmasın, aydınlansın diye yıllardır elinde bir elekle güneşi toplayan Divane’nin aşkının, sadakatinin insanlara örnek olmasını dilediğini belirten Sait Seçkin, “İzleyiciler, Divane’yi çok seviyorlar ve gerçekten aramızda bir bağ oluştu. Tüm izleyenlere çok teşekkür ediyorum.” diyor.

“TAM BİR İSTANBUL AŞIĞIYIM…”

Oyunculuğun yanında dublaj da yaptığını ve çok boş zamanının olmadığını ifade eden Sait Seçkin, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tam bir İstanbul aşığıyım… Boş vaktim olursa İstanbul’da gezmek en büyük tutkum. Ayrıca uzun yıllardır şiir yazıyorum. Hayalim bir gün bunları bir kitap olarak yayınlayabilmek… Senaryo çalışmalarım da var.”