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Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!

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Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!

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25 Aralık 2018 Salı 18:19
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Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Beni Bırakma’ dizisinde Tarık karakterini canlandıran Emrah Akduman, aradığı aşkı rol arkadaşı Çağla Çukurova’da buldu.

Akduman, atv’de yayınlanan ‘Beni Bırakma’ dizisinde ‘Cansu’ karakterini canlandıran Çağla Çukurova ile 1 aydır aşk yaşıyor. İkili, geçtiğimiz gün Ankara’da bulunan bir alışveriş merkezinde dizinin takipçileri tarafından görüntülendi.

Yakınlaştıkları görülen çift, meraklı gözler eşliğinde uzun süre sohbet etti. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Akduman ve Çukurova çifti, AVM’yi hızla terk etti.

ÇAĞLA ÇUKUROVA KİMDİR?

Çağla Çukurova, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2016 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında İnternational Kraliçesi seçilmiş ancak yarışmadan çekilmiştir. Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Emrah Akduman, Sude Doğar, Berkay Veli, Sıla Özlem Önemli, Esengül Aypek ve Çağla Çukurova’nın yer aldığı günlük dizi Beni Bırakma’nın kadrosunda yer almakta, ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Cansu karakterini canlandırmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.12.2018 18:21
Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaEmrah Akduman
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