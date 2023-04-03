Golden Orkide Awards Of The Year Ödül gecesinde canlı performans olacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü Gazetecilerden Sedat Sarıkaya'nın gazetecilikteki kariyerinin 10.yılına özel Yalova'nın en kaliteli mekanlarından birisi olan Mawish Beach&Disco'da 4 Temmuz tarihinde düzenleyeceği sunucularının Haziran ayında belli olacağı olacağı Kırmızı halı sunucularının Nevide Çiçek , İlknur Özkuş ve Sevtap Gül'ün olacağı "Golden Orkide Awards Of The Year " ödül gecesinde kokteyl de ikramlar yapılırken Yeşil Kasaba & Mor Narpın sahne alacak. Kariyerinde başarılı olan Medya mensupları, Sanatçılar, Oyuncular , İş İnsanlarının ödüllerini alacağı Gecede Mor Narpın, geniş repertuvarları ile davetlilerin adeta kulaklarının pasını silerek eğlenceyi zirveye çıkaracak.Yeşil Kasaba&MorNarpın basına yaptığı açıklamada " Ödül gecesinde hem ödül alacağız hemde sahne alacağız .Bu güzel geceyi düzenleyen emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.Ödül gecesi için şimdiden heyecanlanmaya başladık" diyerek açıklamalarını bitirdiler.