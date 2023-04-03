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Golden Orkide Awards Of The Year Ödül gecesinde canlı performans olacak!

Ödül gecesinde toplamda 120 adet ödül başarılı olan isimlere verilecek. Avrupalı Bayan dergisi , İstanbul Days Guide dergisi , Form Reklam Mimari - formdaistcom , Best life dergisi Yeniçağrı gazetesi , Önce Vatan gazetesi , Damga gazetesi gibi medyaların bulunduğu törene bir çok ulusal basın törende yerini alacak.

03 Nisan 2023 Pazartesi 11:31
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Golden Orkide Awards Of The Year Ödül gecesinde canlı performans olacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü Gazetecilerden  Sedat Sarıkaya'nın gazetecilikteki kariyerinin 10.yılına özel Yalova'nın en kaliteli mekanlarından birisi olan Mawish Beach&Disco'da 4 Temmuz tarihinde düzenleyeceği sunucularının Haziran ayında belli olacağı olacağı Kırmızı halı sunucularının  Nevide Çiçek , İlknur Özkuş ve Sevtap Gül'ün olacağı "Golden Orkide Awards Of The Year " ödül gecesinde kokteyl de ikramlar yapılırken Yeşil Kasaba & Mor Narpın sahne alacak. Kariyerinde başarılı olan Medya mensupları, Sanatçılar, Oyuncular , İş İnsanlarının ödüllerini alacağı Gecede Mor Narpın, geniş repertuvarları ile davetlilerin  adeta kulaklarının pasını silerek eğlenceyi zirveye çıkaracak.Yeşil Kasaba&MorNarpın basına yaptığı açıklamada " Ödül gecesinde hem ödül alacağız hemde sahne alacağız .Bu güzel geceyi düzenleyen emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz.Ödül gecesi için şimdiden heyecanlanmaya başladık" diyerek açıklamalarını bitirdiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Golden Orkide Awards Of The Year
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