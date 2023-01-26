Golden Orkide Awards Of The Year Ödül Gecesinde 100 ödül verilEcek!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Gümbür gümbür gelen organizasyonda Kokteyl'de bile canlı performans olacak O Ses Türkiye yarışmasına tekrar davet edilen Yeşil Kasaba konser verecek. Hem müzik dolu dakikalarla hem de ödül yağmuruyla gala gecesi büyük ses getirecek.İş, sanat, TV, medya, magazin ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ve Türkiye’nin en değerli marka yüzlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan gecede sürpriz sanatçılar da ödül gecesinde yer alacak.Ödül gecesinde 100 ödül kariyerinde başarılı olanlara verilecek.