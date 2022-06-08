Göktürk Dergisi'ne ödül

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İki milyonu aşkın halk kitlesinin katıldığı ve sosyal medya üzerinden elektronik oylama ile belirlendiği belirtilen ödüller düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldıkları törene çok sayıda davetli katıldı. Davete katılanlar arasında beş yıldır Göktürk bölgesinde yayıncılık yapan ve Göktürk Dergisi’nin imtiyaz sahibi Ümit Öner’de vardı. Genç yayıncı gecede Yılın En İyi Ulusal Dergisi ödülünü aldı. Büyük bir özveri ile çalışarak yayıncılık yaptıklarını belirten Ümit Öner “Yayıncılık zor bir iş. Ekibim ile Göktürk bölgesine yakışır bir dergi hazırlıyoruz. Pek çok yayın arasından Göktürk Dergisi olarak bu ödüle layık görülmüş olmamız bizim için büyük bir gurur. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlarım adına bu ödülü aldım” dedi.