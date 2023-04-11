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Göksel, 19 Nisan'da Harbiye'de

Türk pop müziğinin güçlü kadın temsilcilerinden Göksel, 19 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

11 Nisan 2023 Salı 10:56
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Göksel, 19 Nisan'da Harbiye'de

İSTANBUL- Farklı tarzı, şarkıları ve yorumcu kimliği ile yaptığı her işle  müzik dünyasına yön veren  Göksel,  geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmeye geliyor.

2023 yılında Türkiye'nin birçok yerinde aralıksız konserler veren, üretimlerini de belli sürelerde sevenleriyle paylaşan Göksel, her yıl verdiği Harbiye konserlerinin içinde 19 Nisan'ın kariyeri boyunca vereceği en anlamlı konserlerden biri olacağını söyledi.

Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konser Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştiriliyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Göksel
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