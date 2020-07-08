GÖKHAN VE TÜRKMEN DOĞAYA SESLENDİLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2020 yılının başından bu yana global salgında kendini iyileştiren doğaya şaşkınlıkla şahit olurken, insanlığın verdiği zorlu mücadele yaşamın dengesini gözler önüne seriyor. Doğanın kendini bulma çabasını ve mücadelesini Türkmen ve Çiftçi “Yüzüme Vurma” ile söze ve müziğe aktarıyor. Sözleri Ozan Turgut’a ait olan parçanın müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi Bora Çifterlere ait. Güçlü müzikal altyapısı ve uyumlu orkestrasyonuyla doğa ve insanlığın yüzleşmesine şahit olduğumuz parça, gerek sözleriyle gerekse armonik yapısıyla anlam kazanıyor. Doğa sözlerle yakarırken, trompetin güzel melodileri ise insanlığın sıkıntısını temsil ediyor.





Belgesel Mi Klip Mi?

Gökhan Türkmen sesiyle ve Serkan Emre Çiftçi trompetiyle dünyanın rezonansına eşlik ederken Bora Çifterler ve Ozan Turgut ise kurgularıyla doğa ananın ıstırabını gözler önüne seriyorlar. Prodüktörlüğünü Çifterler ve Türkmen’in yaptığı klipte global ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra global korona virüsü salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor. Kolaj görüntülerin yer aldığı klipte Avustralya yangınından, çarpık kentleşmeye, plastik atıkların sebep olduğu hayvan katliamlarına birçok görüntüyle insanlığı farkındalığa ve aydınlığa davet ediyor. Gökhan Türkmen Youtube kanalında yer alacak 8 dakikalık klipte İngilizce alt yazı seçeneği de bulunuyor.