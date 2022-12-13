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Gökhan Pars’tan Yeni Single! Sürgün isimli Şarkısı Müzik Severler Buluştu!

Gökhan Pars “Sürgün” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

13 Aralık 2022 Salı 13:13
Gökhan Pars’tan Yeni Single! Sürgün isimli Şarkısı Müzik Severler Buluştu!

Haber: Aslan Sayım

Türkiyede bir çok sanatçının Aranjörlüğünü üstlenen Gökhan Pars işin mutfağından geliyor.

Seslendirdiği ve aranjörlüğü üstlendiği bir çok şarkı ile müzik camiasında başarısını sevenlerine göstermiştir. Büyük usta Müslüm Gürses’in sesine büyük benzerliği ile dikkatleri çeken Gökhan Pars başarı müzik kariyerine yine harika duygusal bir şarkı ile sizlerle.

Sürgün isimli şarkının sözü Eyüp Çungay Müziği ve Aranjesi Gökhan Pars imzası taşıyor. Klip yönetmenliği koltuğunda Onur Özcan yer alıyor.

Gökhan Pars “ Sürgün” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

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Gökhan Pars
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