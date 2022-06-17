GÖKHAN MUMCU: “BABAMDAN KALAN EN ÖNEMLİ MİRAS DÜRÜSTLÜK”

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Babamdan kalan en önemli miras dürüstlük oldu” diyen Gökhan Mumcu, “babamın bana bıraktığı bu mirası hayatım boyunca hiç unutmadım ve hep bu ilke ile yaşadım” diyor. Kızı Mia ile babalık duygusunu tadan Mumcu, babasından aldığı bayrağı kızı Mia ile paylaştığını söylerken, “geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi birer örnek olmalıyız” diyor.

“Baba olmak çok özel bir duygu, Mia ile hayatım başka bir anlam kazandı. Kızımla geçirdiğim zamanlar benim için çok özel” diyerek baba olmanın mutluluğunu yaşayan Gökhan Mumcu, tüm babaların ve baba adaylarının babalar gününü kutladı.