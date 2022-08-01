Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli

HABER: DİNÇER KARACALAR



2019 yılında düzenlenen Miss Freedom of the World yarışmasında birinci seçilen, reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzerliğiyle dünya çapında dikkatleri üzerine çeken ve “Türkiye’nin Kim Kardashian’ı” diye anılan Gizem Şahin, uluslararası arenadaki çalışmalarına devam ediyor. Şahin bu kez ünlü rap yıldızı Puff Diddy’nin oğlu King Combs’la iş birliği yaptı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

King Combs, Kodak Black ile feat yaptığı “Can’t Stop Won’t Stop” adlı yeni şarkısının klibinde Gizem Şahin’e de yer verdi. İki yıldızla birlikte kamera karşısına geçen Şahin, dansları ve güzelliğiyle çalışmaya damga vurdu. Dijital platformlarda zirveye yerleşen şarkı ve klip, YouTube’da çok kısa bir süre içinde 4 milyon izlenme barajını aştı.