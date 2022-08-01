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Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli

“Türkiye’nin Kim Kardashian’ı” Gizem Şahin, Amerika’ya yerleşme kararının ardından dünyaca ünlü rap yıldızı Puff Diddy’nin oğlu King Combs’un ve kodak black in klibinde rol aldı. Şahin, klibe güzelliğiyle damga vurdu.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:08
Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli

HABER: DİNÇER KARACALAR

2019 yılında düzenlenen Miss Freedom of the World yarışmasında birinci seçilen, reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzerliğiyle dünya çapında dikkatleri üzerine çeken ve “Türkiye’nin Kim Kardashian’ı” diye anılan Gizem Şahin, uluslararası arenadaki çalışmalarına devam ediyor. Şahin bu kez ünlü rap yıldızı Puff Diddy’nin oğlu King Combs’la iş birliği yaptı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

King Combs, Kodak Black ile feat yaptığı “Can’t Stop Won’t Stop” adlı yeni şarkısının klibinde Gizem Şahin’e de yer verdi. İki yıldızla birlikte kamera karşısına geçen Şahin, dansları ve güzelliğiyle çalışmaya damga vurdu. Dijital platformlarda zirveye yerleşen şarkı ve klip, YouTube’da çok kısa bir süre içinde 4 milyon izlenme barajını aştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gizem ŞahinKing CombsPuff Diddy
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