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GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ

Gizem Saatci "Benim Şarkımsın" adlı singlesini sevenlerine sundu

GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ

Gizem Saatci "Benim Şarkımsın" adlı singlesini sevenlerine sundu

25 Ocak 2019 Cuma 12:02
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GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ

İSTANBUL- Kendisini yapmış olduğu Türkçe rock pop albümlerinden duyup dinlediğimiz Gizem Saatci Band,  geçtiğimiz aylarda Es Müzik tarafından "Benim Şarkımsın" adlı bir single ile giriş yaptı. Single albümünde 2 eserle karşımıza çıkn güzel sesli kadının Mix, mastering, stüdyo işlrrini Mustafa Mert ve Sabri Dereli üstlenirken şarkının klibini Fuat Eren çekti. 

1-Benim Şarkımsın 

söz: Gizem Saatci  

müzik, düzenleme:  Esat Saatci

2-Cennetin izini buldum   

söz,müzik: Osman Boyacı

 düzenleme: Esat Saatci

 "Kendimi yeniledim"

Muğla nın Fethiye beldesinde  gerçekleşen proje hakkında konuşan müzisyen Gizem Saatci şunları söyledi: "Bu single albüm ilk albüm yaptığım yıldan bu yana 10. yılını doldurdu. Bu zamana dek yurt içi ve yurt dışında birçok farklı projede, konserler de, oteller ve bar programlarında yer aldık lakin şöyle bir geçmiş ile müzikal bestekarlığıma, söz yazarlığıma ve eserlerime  baktığımda içimden gelerek, kalbime vura vura anlam kazandıran  en çok sevdiğim şarkı 'Benim Şarkımsın' eseri oldu. Üretimden çok,tüketime dayalı olan müzik piyasasında bir çok müzisyen gibi beni de çok yıprattılar. Artık sanatsal ve psikolojik açıdan da yıprandıgımı fark ettiğim anda ani bir kararla Fethiye'nin bir köyüne yerleştim. Orada müzikal olarak ruhsal anlamda kendimi daha iyi hissettigim  anda ,işte bu güzel projeyi zevkle hayata geçirdim. Ayrıca, konser çalışmaları yurt içi ve yurt dışında da gerçekleştirmeyi planladığımız Almanya konseriyle başlangıç olacaktır." şeklinde konuştu. 

GİZEM SAATCİ BAND KRONOLOJI (2009-2019 YILLARI ARASI)

2019-BENİM ŞARKIMSIN_2 ESER (Es Müzik)

2018-BENİ SEVME ALBÜMÜ_9 ESER (Uras Müzik)

2017-BU DÜNYADA YERİM OLMADI_4 ESER  (Uras Müzik )

2017-GEL BANA GEL_3 ESER (Uras Müzik )

2016-DERTLİYİM DERTLİ_4 ESER (Cinan Müzik)

2015-ŞAZİYE_4 ESER (Cinan Müzik)

2015-CENNETE YOLLA BENİ_15 ESER (Cinan Müzik)

2009-GİZ DOREMİ NEFRET_9 ESER (Seyhan Müzik)

SANATÇININ EN ÇOK BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI TÜRK MÜZİSYENLER ARŞİVİ

ESAT SAATCİ (Multi ensturmanist , gitarist, besteci aranjör)

HASAN CİHAT ÖRTER (BESTAKAR)

SERKAN CİVELEK (vokal, söz yazarı, müzisyen)

KENAN DAMAR (MÜZİK DOSTLARI KURUCU BAŞKANI, RASİNG STAR YARIŞMASI YARI FİNALİSTİ,VOKALİST )

MUSTAFA MERT(ARANJÖR)

KAAN TİRYAKİOĞLU (bass gitarist, gitar)

Sezgin Yılmaz (bass gitar)

Derya Bozkurt (davul Erevizyon 1986 klıps ve onlar)

BURAK ARI (davul)

Osman Gökçe (davul)

Arda Karaca (davul)

Yalçın Yılmaz ( rahmetli Barış manconun gurubundan)

OSMAN BOYACI (VOKAL, YAN FLÜT, BASS)

GÖKHAN ATALAY (GERİ VOKAL, GİTAR)

ERDİNÇ AVCI (SAKSAFON)

ERDEM TARABUŞ (KLAVYE)

YILMAZ Ç .(VOKAL, GERİ VOKAL)

FERRUH ÇOTUK (Ersen ve Dadaşlar davul)

HARUN DOKUMACI (DAVUL)

BURAK DERAN (RAHMETLİ ASOLİST SEVİM DERAN VE KANUN ÜSTADI EROL DERAN'IN BESTAKAR  OĞULLARI)

YAMAÇ ALKAN (VOCAL GERİ VOVAL MİX KAYIT MASTER)

ERHAN KABAKCİ (STUDYO KAYIT MİX MASTER)

SABRİ DERELİ (STUDYO KAYIT MİX MASTERİNG)

ONUR ASİLKILIÇ (VOCAL)

TARKAN MUMKULE (GİTAR)

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.01.2019 16:03
Anahtar Kelimeler:
Elif GünayKendimi YeniledimBenim ŞarkımsınStüdyoMasteringMixGizem Saatçi
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