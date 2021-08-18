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Gılgamış Destanı sürprizi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:20
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Gılgamış Destanı sürprizi

Haber: Yaşar Şenyüz

TÜRKİYE’DEN ULUSLARARASI FİLM FESTİVALLERİNE

GILGAMIŞ DESTANI SÜRPRİZİ

Çatalca’da start alan, istanbul ve izmir’de yapılacak olan çekimler sonunda tamamlanacak kısa metraj film ’’Geçmişin Sesi’’ ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çekecek görünüyor. Tarihin ilk yazılı metni olan Gılgamış Destanı’nı içeren, senaryo konusu ile M.Ö 2000 / 4000 yıllarını günümüze bağlayan özgün ve ilgi uyandıracak bir proje olarak yerini almaya hazırlanıyor. 

Geçmişin Sesi adlı bu kısa metraj film Setenay Uruç’un senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmi. Filmi için oldukça iddialı bir duruş sergileyen Uruç’u bu filmin arkasından yeni projeler için de hazırlıklar içinde olduğu öğrenildi…

Gılgamış Destanı Nedir?

Vikipedi’ye kaynaklarına göre; Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri ve Piramit metinlerinden sonra en eski ikinci dini metin olarak kabul edilen destansı bir şiirdir. Gılgamış'ın yazınsal tarihi, Üçüncü Ur Hanedanlığı'ndan (y. MÖ 2100) kalma Uruk kralı Bilgamış ("Gılgamış" için kullanılan Sümerce ad) hakkında yazılan beş Sümer şiiriyle başlar. Bu bağımsız hikâyeler, daha sonra Akadcada birleşik bir destan için kaynak malzeme olarak kullanılmıştır. "Eski Babilce" versiyonu olarak bilinen bu birleşik destanın günümüze ulaşan ilk versiyonu, MÖ 18. yüzyıla dayanır ve adını açılışından (Shūtur eli sharrī: "Diğer Tüm Krallardan Üstün") almıştır. Destanın sadece birkaç tableti günümüze ulaşmıştır. Sîn-lēqi-unninni tarafından derlenen daha sonraki Standart Babilce versiyonu, MÖ 13. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar uzanır ve Sha naqba īmuru[a] ("Sonsuz Derinliği Gören", modern terimlerle: "Bilinmeyeni Gören") açılışına dayanır. Bunun yaklaşık üçte ikisi daha uzundur ve on iki tabletlik sürüm kurtarılmıştır. En iyi kopyalardan bazıları, MÖ 7. yüzyılda yaşamış olan Asur kralı Asurbanipal’in kütüphane kalıntılarında keşfedilmiştir.

FİLMİN OYUNCU KADROSU;  Orhan Aydın, Setenay Uruç, Muhlis Asan, Ali Yaylı, Doğan Barış Yücel, Hakan Ayvaz, Gülcihan Mandan, Cansu Atasoy, Sema Çekin, Tuan Tual Öztürk, Gavriela Çoşkun, Meltem Aydıner ve Yusuf Şentürk

Görüntü Yönetmeni : Kadir Yücel, Uygulayıcı Yapımcı : Muhlis Asan, Yazan ve Yöneten : Setenay Uruç’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gılgamış DestanıGeçmişin Sesi
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