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Gigi Hadid Türk tasarımı tercih ediyor

27 Temmuz 2021 Salı 14:19
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Gigi Hadid Türk tasarımı tercih ediyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı oyuncu Hande Erçel ile işbirliğinin üçüncü sezonunu geride bırakan Nocturne, doğaya saygılı tasarımları ve özgün çizgisiyle yurt dışında da ses getirmeye devam ediyor. 

Dünyaca ünlü modaevlerinin aranan yüzü olan ABD’li top model Gigi Hadid, New York sokaklarında Nocturne İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonuna ait tasarımla objektiflere yansıdı. 

Geri dönüştürülmüş materyalleriyle doğaya saygılı bir duruş sergileyen sweatshirt-şort takımı, Hande Erçel’den sonra şimdi de 21. yüzyılın en başarılı modellerinden Gigi Hadid’in üzerinde göz dolduruyor. 

Lüks ve konforu sürdürülebilir üretim teknikleri ve modern stil kodlarıyla buluşturan Nocturne, böylece çevre dostu parçaların dünyanın her yerinde hak ettiği değere ulaşmasına aracılık ediyor.

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Gigi Hadid Türk Tasarımı Tercih Ediyor
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