Gençlerin Yeni Gözdesi: BATUHAN KANDEMİRMAN

HABER: FUNDA AKOSMAN

10 seneyi aşkın olarak başta İstanbul ve Bodrum olmak üzere bir çok mekanda sahne alan genç şarkıcı, şu sıralar dillere düşen sözü ve müziği kendisine ait olan "Boşver" isimli şarkısıyla müzik piyasasına hızlı giriş yaptı.

Ünlü müzisyen İskender Paydaş prodüksiyon etiketi ile çıkan şarkının, Eskişehir'de çekilen klip yönetmenliğini ise bir çok başarılı işe imza atan Derya Heper yaptı.

Sokak Müzisyenliğinden Sahnelere

Şarkının masraflarını sokak müziği yaparak bir araya getiren ve büyük takdir toplayan genç şarkıcı, çekimler esnasında yoğun ilgiden 1200 kişiyle fotoğraf çektirdi. Batuhan Kandemirman, "boşver" isimli şarkıdan sonra ise, yakında ünlü bir kadın vokalle düet yapacağını paylaştı.