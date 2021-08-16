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GENÇLERDEN BÜYÜK BEĞENİ

Ünlü halk ozanı şair ve yazar Abdurrahman Delen, 2 ay önce ilk teklisi 'Yeşil Ördek' türküsüne klip çekmişti.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:00
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GENÇLERDEN BÜYÜK BEĞENİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yönetmenliğini Bekir Erdem Öz ve Mehmet Öz'ün yaptığı anonim türkünün klibi pandemiden dolayı bir süre ertelenmişti. Klip geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Gençler tarafından büyük ilgi gören ve çok izlenen klibin başarısından dolayı  mutlu olduğunu söyleyen Delen "Türküyü okuma amacım, zaten gençlere türkülerimizi sevdirmekti. Türküler bizim özümüz nesilden nesile geçen. Özellikle Z kuşağı inanılmaz araştırmacı ve meraklı. En güzel yorumlar da onlardan geldi. Bu bana ilham verdi. İnşallah 2'inci klibi gençlerle birlikte çekeceğim" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ünlü Halk Ozanışair Ve YazarAbdurrahman Delen
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