Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101566
ALTIN
261.723
DOLAR
5.6804
STERLİN
7.0653
EURO
6.3745
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Ay ışığında sinema günleri
Ay ışığında sinema günleri
İş fırsatları için hemen tıkla!

GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ

Sinema sektöründe, isminden sıkça söz ettiren, başarılı genç yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, 2014 yılında çektiği ilk filmi “Kaçış 1950” ile Bulgaristan'dan onur ödülü aldı

GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ

Sinema sektöründe, isminden sıkça söz ettiren, başarılı genç yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, 2014 yılında çektiği ilk filmi “Kaçış 1950” ile Bulgaristan'dan onur ödülü aldı

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:44
8 Okunma
GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ

DİNÇER KARACALAR

İSTANBUL

Ödülünü Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat takdim etti. Bulgaristan’dan, Türkiye’ye göç eden üç Türk gencinin hikâyesini konu alan filmi beyaz perdeye aktaran Taş, 5 yıl sonra gelen onur ödülü için, “Filmler yaşanmışlıkları da anlatmalı, bilinmeyenleri de ortaya çıkarmalı. Biz bu filmi çekerken orada yaşayan kardeşlerimizin çektiği zorlukları birazcık bile olsa dile getirebildiysek ne mutlu bize. Yıllar geçmesine rağmen, aldığım onur ödülü ile doğru işlere imza attığımı bir daha anladım. Umarım bu adım iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirir.” diyerek, duygularını dile getirdi. Kaçış 1950'in yanısıra Temel ile Dursun İstanbul’da ve Parayı Bulduk sinema filmlerini de hayata geçiren Taş, yeni bir sinema filmi projesinin ön hazırlıklarını sürdürüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dinçer Karacalarönce VatanIhsan TaşBulgaristan“Kaçış 1950”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Şarkısı İçin Enerji Topladı
Yeni Şarkısı İçin Enerji Topladı
Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA
Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA
Coşkulu gece
Coşkulu gece
Hakan Kılıç’tan yeni single
Hakan Kılıç’tan yeni single
Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası
Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
''Aşk hayatında çok becerikli değilim''
''Aşk hayatında çok becerikli değilim''
KLİBE ÖZEL 150 TANE ŞEMSİYE  
KLİBE ÖZEL 150 TANE ŞEMSİYE  
Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik
Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans