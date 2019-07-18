GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ

DİNÇER KARACALAR

İSTANBUL

Ödülünü Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat takdim etti. Bulgaristan’dan, Türkiye’ye göç eden üç Türk gencinin hikâyesini konu alan filmi beyaz perdeye aktaran Taş, 5 yıl sonra gelen onur ödülü için, “Filmler yaşanmışlıkları da anlatmalı, bilinmeyenleri de ortaya çıkarmalı. Biz bu filmi çekerken orada yaşayan kardeşlerimizin çektiği zorlukları birazcık bile olsa dile getirebildiysek ne mutlu bize. Yıllar geçmesine rağmen, aldığım onur ödülü ile doğru işlere imza attığımı bir daha anladım. Umarım bu adım iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirir.” diyerek, duygularını dile getirdi. Kaçış 1950'in yanısıra Temel ile Dursun İstanbul’da ve Parayı Bulduk sinema filmlerini de hayata geçiren Taş, yeni bir sinema filmi projesinin ön hazırlıklarını sürdürüyor.