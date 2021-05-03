Genç şarkıcı Sefer Boztaş'tan ters köşe.

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Daha önce seslendirdiği "Vay Ki Vay ve Sesin Gitmiyor" şarkılarıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Sefer Boztaş, bu sefer sevenlerini şaşırtarak bir Karadeniz türküsü seslendirdi. Sözleri anonim, müziği Mehmet Avni Özbek'e, düzenlemesi ise Ozan Sarıboğa'ya ait "Kızlar Ağladınız Mı?" adlı türküyü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle paylaşan Boztaş, çok yönlü bir solist olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Hayranları tarafından kısa sürede büyük beğeni ve ilgiyle karşılanan yetenekli şarkıcı, bundan sonra da birbirinden güzel şarkı ve türküleri müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğini söyledi.

DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Youtube Netd Müzik kanalında yayınlanan video klipte sözlerden ve Karadeniz görüntülerinden oluşan bir kolaj kullanıldı.

SEFER BOZTAŞ Kimdir?

Sefer Boztaş, Malatya’da doğdu. Müziğe ilkokul yıllarında öğretmenlerinin teşvikiyle okul etkinliklerinde ve törenlerde şarkılar, türküler söyleyerek başladı. Lise yıllarında, değerli hocalardan bağlama dersleri alarak, ilk enstrümanı olan bağlama ile tanıştı. Liseyi bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. Buradan keman ana sanat dalı öğrencisi olarak 2007 yılında mezun olarak şarkıcılığın yanı sıra çok sevdiği öğretmenlik mesleğini de birleştirerek müzik öğretmenliği yapmaya başladı. Halen öğretmenlik mesleğine devam etmekte, eğitimci kimliğiyle de çok sayıda öğrenci yetiştirmektir. Lise ve üniversite yıllarından beri sesi ve enstrümanıyla çok sayıda etkinlikte yer almış, konserler vermiştir. Sefer Boztaş, Vay Ki Vay adlı ilk single çalışmasını Kasım 2019 tarihinde yayınladı. "Sesin Gitmiyor" adlı ikinci single çalışmasını ise Ocak 2021 tarihinde dinleyicilerle buluşturdu.

SEFER BOZTAŞ – “KIZLAR AĞLADINIZ MI?” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch? v=qM4GdzdpZm4

SEFER BOZTAŞ INSTAGRAM ADRESİ:

https://www.instagram.com/ seferboztasofficial

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