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GENÇ SANATÇI BURAY'DAN MADEN EMEKÇİLERİNE SAYGI DURUŞU

Başarılı sanatçı Buray, Madagaskar tatili için verdiği aranın ardından Türkiye turnesine kaldığı yerden devam ediyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:20
GENÇ SANATÇI BURAY'DAN MADEN EMEKÇİLERİNE SAYGI DURUŞU

2022 yılında dolu dizgin performansları ile konserden konsere koşan ve şarkılarıyla on binlerce hayranının kalplerine dokunmayı başaran Buray, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir akşama imza attı.

Hayranlarının saatler öncesinden tıklık tıklım doldurduğu konser alanında bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile bir kez daha herkesi kendisine hayran bırakan başarılı sanatçı, performansının akustik bölümünden hemen önce Konya Selçuklu kültür Merkezi'nde adeta zamanı durdurdu.

''Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler günü. Hayatlarını ve geçimlerini yerin metrelerce altında kazanmaya çalışan, alın terleri kimi zaman kömürün siyahına, kimi zaman acı bir haberle geride kalanların gözyaşlarına karışan Madencilerin günü. Çok değil daha bir kaç hafta önce toprağa verdik onları. Eğer önlemleri arttırmazsak, eğer ölümlerini kader olarak görmekten vazgeçmezsek korkarım ki bunun bir sonu olmayacak. Zonguldak'ta, Soma'da, Ermenek'te, Yozgat'ta, Amasya'da ve en son Bartın'da helal lokma için yerin metrelerce kat altında hayatlarını kaybeden tüm madencileri saygıyla anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.'' sözleri ile tüm salona duygu dolu anlar yaşatan Buray'ın sesinin titremesi dikkatlerden kaçmadı.

Akustik bölümünde seslendirdiği şarkıları da Maden Emekçilerine adayarak geceye bambaşka bir anlam katmayı başaran Buray, performansını dillere pelesenk olan şarkıları ile tamamladı.

Önce Vatan Gazetesi

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Buray
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