GENÇ SANATÇI ADAYLARININ ESERLERİ SANATA Bİ YER’DE KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Sanata İyi Bir Gelecek vizyonuyla her bölümden üniversite öğrencisini genç sanatçı adaylarının resim, heykel, fotoğraf gibi farklı alanlardaki çalışmaları Sanata Bi Yer platformu dijital sergisinde ve Doğuş Grubu mekanlarında keşfedilmeyi bekliyor.

Çünkü Sanat Alan İster mottosuyla yola çıkan Doğuş Grubu’nun kar amacı gütmeyen Sanata Bi Yer platformu, genç sanatçıların çalışmalarına ev sahipliği yapmaya ve onları daha geniş kitlelerle tanıştırmaya devam ediyor.

Sanata İyi Bir Gelecek vizyonuyla her bölümden üniversite öğrencisini genç sanatçı adaylarının resim, heykel, fotoğraf gibi farklı alanlardaki çalışmaları Sanata Bi Yer platformu dijital sergisinde ve Doğuş Grubu mekanlarında keşfedilmeyi bekliyor.



Sınırları kaldıran, genç sanatçı adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştıran Sanata Bi Yer ile sanatseverler, kişisel yolculuğunun çok başında olan ve hayal gücünün sınırlarını aşmak isteyen üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor.

Sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, istendiği takdirde genç sanatçılarla iletişime geçilerek yeni yerlerinde koleksiyonlara katılabiliyor. Sanata Bi Yer’i keşfetmek ve gençlerin sanatına hayatınıza bi yer açmak için; www.sanatabiyer.com