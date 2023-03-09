Genç Modacı hedef büyüttü

Aslen İzmir’li olan 19 Mart 1997 Ankara Keçiören doğumlu olan Melike Çamlıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümü mezunu ve yüksek lisans yapıyor.Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasında da boy gösteren Çamlıoğlu , spikerlik eğitimini tamamladı ve oyunculuk eğitimine başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar Lübnan’lı Nancy Ajram, Ragheb Alama, Jiji Lamara’nin yanı sıra Mehmet Ali Erbil ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimlerinde stilistliği yaptı. Kişiye özgün gelinlik ve abiye başta olmak üzere tüm moda tasarımlarında ünlülerin tercih ettiği bir isim olan Melike Çamlıoğlu şimdi hedefini dünya markası olarak belirledi

HEDEFİM DÜNYA MARKASI OLMAK

Genç ve başarılı modacı Melike Çamlıoğlu işimle ilgili eğitimimi tamamladım. Bu konuda yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Dubai deneyimim sonrası artık kendi ülkemde markam ile anılmak istiyorum. Bunun için çok deneyimli bir ekip ile çalışıyorum. Tasarımlarımın hepsi kişiye özel özgün çalışmalar. Şimdi hedefim önce Türkiye’de sonra Ortadoğu’da sonrada Avrupa’da büyük bir marka olmak dedi.

SAHNE EKRAN KONUSUNDA DA İDDİALI

Başarılı diksiyonu ve güzelliği ile de dikkat çeken Çamlıoğlu spikerlik, sunuculuk ve oyunculuk konusunda da hedeflerim var. Allah’ın izniyle hepsini bir bir hayata geçireceğim. 2023’ün ikinci yarısından itibaren bu çalışmalarım ile sevenlerim ile olacağım diyerek sözlerini tamamladı