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Genç manken Tayfur Şenel başarıya odaklandı

Tayfur Şenel, yüzlerce genç rakibini geride bırakarak finale kaldı…

30 Mart 2023 Perşembe 10:02
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Genç manken Tayfur Şenel başarıya odaklandı

HABER: ASLAN SAYIM 

2022’nin son aylarında Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Güzellik ve Modellik Yarışmasında kendine has tarzı ve stiliyle derece alan Türk manken Tayfur Şenel, şimdilerde yine Türkiye’de düzenlenecek olan Ali Durgut, Semra Türk, Mehmet Yıldırım gibi isimlerin iş birliğinde organize ettiği modellik yarışmasında adını finale yazdırdı. 

Mayıs ayının ilk haftası İstanbul’da gerçekleşecek olan ‘Top Model Of Turkey’ finalinde derece alıp Türkiye’yi yurtdışında ’da temsil etmek isteyen Tayfur Şenel, bunun için çok emek harcadığını dile getiriyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; “Dünya çapında İyi bir model-manken olmak isterim. Tüm dünyada adımın duyulmasını, yürüyüşümle ve kıyafetleri taşıyışımla çok iyi bir manken olarak anılmak beni mutlu eder tabii ki!” dedi. Kendisine ünlü koreograf ve manken eğitmeni Asil Çağıl’ı örnek aldığını dile getiren genç manken, bu yolda bunca yıl emek verdiğini ve emeğinin karşılığını alacağına inandığını dile getiriyor.

Bu sektörde kendine oldukça güvenen Tayfur Şenel, bu yarışmanın ardından hayatında çok daha güzel şeyler olacağını söyleyip, böyle bir yarışmada finale kaldığı için mutlu olduğunu, bu tip fırsatları avantaja çevirip iyi yerlere gelebilmek için basamak olarak gördüğünü söylüyor.

Tayfur Şenel; “Biz gençlerin iyi yerlere gelebilmesi içinde böyle kaliteli bir organizasyon düzenleyen ve kalitelerinden ödün vermeyen ‘Top Model Of Turkey’ yaratıcılarına Ali Durgut, Semra Türk ve Mehmet Yıldırım’a da teşekkürlerimi iletiyorum. Doğru insanlar doğru organizasyonlar ile doğru ve kaliteli işler çıkacağına inanıyorum.” dedi.

Bu aralar sinema ve dizi sektörü için görüşmeler yapıldığını ve son aşamalara gelindiğini, her an büyük bir sürprizle dönebileceğini dile getiren genç model Şenel, son olarak inanmak başarmanın yarısıdır diyerek ve benden desteklerini esirgemeyen çevreme teşekkürlerimi borç bilirim diyerek sözlerini tamamladı.

Tayfur Şenel Kimdir?

1997 İstanbul doğumlu, 1.86 boyunda olan 26 yaşındaki Türk Manken Tayfur Şenel, İlkokulu bitirdikten sonra mankenlik yapabilmek adına açık öğretimden okumayı tercih edip, mankenlik hayatına ilk olarak 16 yaşında bir deri firması mankenliği yaparak başlamıştır. O zamanlar yürüyüş eğitimini eski mankenlerden Yaşar Alptekin ve Berkay Göksoy’dan alan, sonrasında Eyüp Akkaya ile eğitime devam edip ‘Best Catwalk Man sertifikası’ alan Tayfur Şenel, bu yaşına kadar birçok deri firmasının podyum mankenliğini yapmıştır. Dizi sektöründe de belli bir süre farklı roller alan Türk manken, şuan için sadece mankenlik yapmakta olup çalıştığı firmalarda manken eğitmeni ve koreograf olarak görev almaktadır. Belli günler özel yürüyüş eğitimi veren Tayfur Şenel, Üniversite hayatına da devam etmekte olup ayakkabı tasarım bölümü öğrencisidir, hala aktif olarak podyum mankenliği yapmakta olup ayrıca özel oyuncu koçu tarafından oyunculuk eğitimi almaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tayfur Şenel
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