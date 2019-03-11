Gelin Damat Fashion Day’de moda rüzgarı

İSTANBUL / HABER MERKEZİ

Türkiye'nin önde gelen 51 modacısı Çırağan Sarayı'nda unutulmaz bir defileye imza attı. Ünlü isimlerin yer aldığı defilede en dikkat çeken ise androjen temalı defilenin yanı sıra tesettürlü gelinlikler oldu.

Gelin Damat Dergisi bünyesinde 4.kez düzenlenen Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı defilesi, Çırağan Sarayı'nda görülmemiş bir moda rüzgarı estirdi. Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde yapılan defilenin sunuculuğunu Wilma Elles ve Burak Törün yaparken koreografisini ise Fatih Ömercikoğlu üstlendi. Defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Tuğba Altıntop, Ece Pirim, Hatice, Betül Şahin gibi ünlü isimler podyumda yer aldı.

ANDROJEN TEMALI DEFİLEYE BÜYÜK İLGİ

1500 davetlinin izlediği Gelin Damat Fashion Day, defilesinde en dikkat çeken ise androjen temalı defile oldu. Şarkıcı Hatice'nin giydiği transparan elbise ise defilede büyük ilgi gördü.