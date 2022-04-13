GEÇMESİN GÜNÜMÜZ'E EFSANE YORUM

Menajer, oyuncu Timur Acımış'ın ilk single çalışması, "Geçmesin Günümüz" Arpej Yapım, Milyon Yapım etiketiyle tüm digital platformlarda yerini aldı.

Türk Sanat Müziği tutkum hiç bir zaman eksilmedi



Hep çok beğendim, her dinlediğimde farklı duygularla eşlik ettiğim; Güftesi Şerafettin Aydınlık, bestesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'ya ait olan GEÇMESİN GÜNÜMÜZ adlı eserle ilgili ricamı, Refika Ayten Yavaşça Hanımefendi'ye ulaşarak, aktardım. Eseri yorumlamak istediğimi, belirttim. Muvafakatname 22 Aralık 2021 de Ayten Hanım tarafından imzalandı. Böylece profesyonel çalışma da başlamış oldu. Ertesi gün ( 23 Aralık 2021 ) çok acı bir haber ile değerli hocamızın vefat haberini aldım. O hayatta iken, kendisinden sözkonusu eserle ilgili son imzayı alan kişi olmanın sorumluluğunu taşıyarak, büyük özveriyle hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir ekip çalışması ile bu esere tekrar can verdik. Hepsine tekrar tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum.

HABER: ELİF HAYVALI



